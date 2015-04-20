وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة التى تساعد على تنمية ذكاء طفلك، ومنها:
>1- قبل إتمام طفلك عامه الثانى اطعميه زبدة الفول السودانى والفستق، التى تساعد على زيادة نموه العقلى والإدراكى، وينصح بوضعها على الخبز وتقديمها مع قطعة من الجبن.
>2- البيض يزيد من قدرة المخ فى تحسين الذاكرة والتعلم، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من البروتين وفيتامين "ب".
>3- الحليب يلعب دورا هاما فى زيادة نشاط طفلك وتنشيط الخلايا العصبية، وذلك يرجع إلى احتوائه على الأحماض الدهنية والكولسترول الهامة لجسم الطفل.
>4- الأسماك تزيد ذكاء طفلك، وذلك لاحتوائها على الأوميجا 3 التى تقوى وتحافظ على صحة العقل، ولذلك ينصح بإطعام طفلك الأسماك وخاصة التونة.
>5- اللحوم وخاصة الحمراء تنشط قدرات المخ لدى الأطفال، وذلك نظرا لما تحتويه من الألياف والبروتينات الهامة وفيتامين ب.
>6- الفواكه وخاصة الموز، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الماغنسيوم الذى ينشط قدرات المخ ويزيد القدرة الإدراكية لذى الطفل.
6 أطعمة لزيادة ذكاء طفلك أهمها الموز وزبدة الفول السودانى
وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة التى تساعد على تنمية ذكاء طفلك، ومنها: