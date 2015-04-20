6 أطعمة لزيادة ذكاء طفلك أهمها الموز وزبدة الفول السودانى

الأطفال هم نعمة من الله، ولذلك يسعى الآباء والأمهات لنشأتهم نشأة سليمة وتنمية ذكائهم وقدراتهم.

وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة التى تساعد على تنمية ذكاء طفلك، ومنها:

>1- قبل إتمام طفلك عامه الثانى اطعميه زبدة الفول السودانى والفستق، التى تساعد على زيادة نموه العقلى والإدراكى، وينصح بوضعها على الخبز وتقديمها مع قطعة من الجبن.

>2- البيض يزيد من قدرة المخ فى تحسين الذاكرة والتعلم، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من البروتين وفيتامين "ب".

>3- الحليب يلعب دورا هاما فى زيادة نشاط طفلك وتنشيط الخلايا العصبية، وذلك يرجع إلى احتوائه على الأحماض الدهنية والكولسترول الهامة لجسم الطفل.

>4- الأسماك تزيد ذكاء طفلك، وذلك لاحتوائها على الأوميجا 3 التى تقوى وتحافظ على صحة العقل، ولذلك ينصح بإطعام طفلك الأسماك وخاصة التونة.

>5- اللحوم وخاصة الحمراء تنشط قدرات المخ لدى الأطفال، وذلك نظرا لما تحتويه من الألياف والبروتينات الهامة وفيتامين ب.

>6- الفواكه وخاصة الموز، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الماغنسيوم الذى ينشط قدرات المخ ويزيد القدرة الإدراكية لذى الطفل.