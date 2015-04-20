أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - النجمة لوسي: "أخدت علقة موت بسبب الأراجوز اتعلقت من رجلي" -
وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي -
حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محكمة جنايات الجيزة تستأنف اليوم محاكمة 5 من عناصر خلية "ألتراس ربعاوى"

Google+ Print
محكمة جنايات الجيزة تستأنف اليوم محاكمة 5 من عناصر خلية "ألتراس ربعاوى" محكمة جنايات الجيزة تستأنف اليوم محاكمة 5 من عناصر خلية "ألتراس ربعاوى"
تستكمل، اليوم الاثنين، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، جلسات محاكمة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مسمى ''ألتراس ربعاوى''، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها.

ويذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإحالة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للمحاكمة الجنائية، لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مسمى ''ألتراس ربعاوى'' للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها.

ووجه لهم النائب العام تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365