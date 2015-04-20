الثلاثاء.. مختارات من شعر والاس ستيفنز فى جلسة شعرية بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية جلستها الشهرية للقراءة الشعرية باللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء 21 أبريل 2015 فى تمام الساعة الخامسة مساءً، حيث يقوم المشاركون بقراءة مختارات من شعر والاس ستيفنز.

ويأتى تنظيم هذه القراءات بشكل دورى عقب النجاح الذى حققته جلسات القراءة المسرحية من ناحية، وملاحظة الاهتمام المتزايد بالشعر من جانب الجمهور وزيادة استفساراته عن الأنشطة الأدبية من ناحية أخرى، وتهدف تلك الفعاليات إلى تعريف الجمهور بالأعمال الأدبية والشعرية الهامة فى قالب اجتماعى مشوق.

وتقوم جلسات قراءة الشعر بالتركيز بشكل أكبر على الإلقاء، كما يتم إلقاء الضوء على البيئة الأدبية والاجتماعية التى نشأت فيها القصيدة.