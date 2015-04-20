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تموين الإسكندرية: انتهاء مشكلة عطل ماكينات صرف السلع بالكروت الذكية

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تموين الإسكندرية: انتهاء مشكلة عطل ماكينات صرف السلع بالكروت الذكية تموين الإسكندرية: انتهاء مشكلة عطل ماكينات صرف السلع بالكروت الذكية
أكد مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة بالإسكندرية، أن مشكلة تعطل ماكينات صرف السلع التموينية بالبطاقات الذكية قد تم حلها.

وقال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن البداليين التموينيين قد بدأوا الصرف للحصة التموينية الشهرية للمواطنين بشكل طبيعى ظهر أمس الأحد.

وأشار مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالاسكندرية، إلى أن هناك نقصا فى زيت التموين، والذى يتوقف على وصول سفن الزيت الذى تقوم باستيراده من الخارج.

وأكد مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن محافظة الاسكندرية بها كميات إضافية من الدقيق، والذى يتم توزيعه على المحافظات المجاورة لسد احتياجاتها.


>- أزمة بـ"تموين الإسكندرية" بسبب توقف ماكينات الكروت الذكية

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