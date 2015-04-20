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طائرات "عاصفة الحزم" تقصف مواقع الحوثيين قرب مطار عدن اليمنى

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طائرات "عاصفة الحزم" تقصف مواقع الحوثيين قرب مطار عدن اليمنى طائرات "عاصفة الحزم" تقصف مواقع الحوثيين قرب مطار عدن اليمنى
قصفت طائرات تحالف "عاصفة الحزم" الذى تقوده المملكة العربية فجر اليوم مواقع تابعة للحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى مطار عدن وشمالى دارسعد بمحافظة عدن جنوب البلاد.

وأوضحت مصادر بالمقاومة الشعبية الجنوبية "المؤيدة للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى" أن القصف استهدفت تمركز قوات متمركزة في أطراف مطار عدن فيما تحاصر المقاومة ما تبقى من تلك القوة داخل المطار ومعسكر بدر الذى يحمى المطار.

وقال شهود عيان أن طائرات التحالف قصفت فندقا شمال مديرية دار سعد تتمركز قوات صالح والحوثيين في ذلك الموقع وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الهجوم ولم تعرف حتى اللحظة الخسائر البشرية فى تلك القوة وحاول عدد من المتواجدين فيه الفرار من القصف إلا أن أفراد المقاومة الجنوبية كانوا ف، انتظارهم وقنصوهم وأسروا عددا منهم.
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مصر 365

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