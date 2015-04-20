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اليوم.. جلسة سرية لمحاكمة مرسى و10 آخرين فى "التخابر مع قطر"

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اليوم.. جلسة سرية لمحاكمة مرسى و10 آخرين فى "التخابر مع قطر" اليوم.. جلسة سرية لمحاكمة مرسى و10 آخرين فى "التخابر مع قطر"
تستكمل اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين أخرين من أعضاء تنظيم الإخوان فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر، وذلك فى جلسة سرية محظور فيها النشر لفض الأحراز.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وبحضور المستشار محمد هشام، رئيس نيابات أمن الدولة العليا وأمانة سر حمدى الشناوى وراضى رشاد.

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

ونسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.

- تأجيل محاكمة "مرسى" و10 من قيادات الإخوان بـ"التخابر مع قطر" لـ20 إبريل

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