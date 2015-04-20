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وزير التموين: مخزون القمح فى حدود الأمان ويكفى حتى نهاية مايو

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وزير التموين: مخزون القمح فى حدود الأمان ويكفى حتى نهاية مايو وزير التموين: مخزون القمح فى حدود الأمان ويكفى حتى نهاية مايو
أكد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح فى حدود الأمان ويكفى حاليًا احتياجات الخبز البلدى المدعم، حتى نهاية شهر مايو المقبل إضافة إلى أن عمليات توريد القمح المحلى من المزارعين والتجار الذى بدأ رسمياً تسير بمعدلات جيدة، مؤكدا أن سعر التوريد هو 420 جنيها للأردب، وهو سعر مشجع للفلاحين، ومن المتوقع استلام 3 ملايين و700 ألف طن مما يؤدى إلى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من القمح حتى شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف الدكتور خالد حنفى لليوم السابع أن هيئة السلع التموينية تستورد القمح من عدة دول، شريطة مطابقته للمواصفات القياسية، وهو ما يحدث حاليًا، من خلال التعاقد على شراء الأقماح عن طريق البورصات العالمية، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرًا، لافتًا إلى أن جميع الأقماح المستوردة لن تدخل البلاد، إلا بعد فحصها فى موانئ الشحن، من قبل شركات مراجعة عالمية، كما سيتم فحصها من خلال لجان فنية فى الموانئ المصرية.


>- وزير التموين:صرف السلع المدعمة من جميع فروع المجمعات الاستهلاكية

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