تمشيط محيط قسم ثالث العريش بعد وصول معلومات بحفر إرهابيين أنفاقا لنسفه

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فجر اليوم الاثنين فى بيان أمنى لها، أنه وردت إليها معلومات باعتزام العناصر التكفيرية بحفر أنفاق بمنطقة حى البطل المتاخم لقسم شرطة ثالث العريش للوصول بالأنفاق أسفل المقر وتفخيخه لنسفه.

وعلى الفور شنت قوات الأمن حملة مكبرة، تحت إشراف اللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء، بالتنسيق مع القوات المسلحة والأمن الوطنى والأمن العام مدعومة بقوات من الأمن المركزى، وتم استهداف جميع العقارات والأراضى الفضاء والمسورة والعمارات تحت الإنشاء وفحصها والتأكد من عدم وجود آثار لحفر أو فتحات أنفاق بها، حيث تم فحص حوالى 328 منزلا وقطع أرض فضاء ومبان تحت الإنشاء على مساحة تصل لحوالى كيلو متر بتلك المنطقة، والتى يصل إجمالى طولها لحوالى ثلاثة كيلو مترات، وقد تم التأكد من خلوها من ثمة فتحات للأنفاق.

وجار استكمال استهداف باقى المنطقة بحملات بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة المعنية.

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