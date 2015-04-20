ضبط 500 مقذوف هاون و11 دانة بمنطقة "وادى رصاصة" بسيناء

ضبطت القوات الأمنية بشمال سيناء 500 مقذوف هاون و11 دانة خلال حملات أمنية لها بوسط سيناء.

وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء تفاصيل عملية الضبط فى بيان أمنى فجر اليوم أوضحت فيه أنه قامت حملة مشتركة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة نخل بالاشتراك والقوات المسلحة بمنطقة وادى رصاصة دائرة القسم، أسفرت عن ضبط مخزن به كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 كجم جاف معد للتوزيع، تم حرقه بمعرفة القوات، و500 مقذوف هاون 120مم عيار مصغر، و11 دانة مختلفة الأعيرة والأنواع، وتم تسليم المضبوطات للقوات المسلحة.

كما قامت حملة مشتركة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش والقوات المسلحة بدائرة القسم، أسفرت مجهوداتها عن ضبط "أحمد م س خ"، الهارب من حجز قسم شرطة ثالث العريش إبان الأحداث الماضية، على ذمة القضية رقم لسنة 2012 جنح قسم شرطة ثالث العريش.

وقامت حملة من ضباط إدارة البحث الجنائى والأمن الوطنى والأمن العام مدعومة بقوات الأمن المركزى بالاشتراك مع القوات المسلحة، أسفرت عن ضبط كل من "خالد م ع أ ع"، مستقلا سيارة، و"حسن أ ح ص" مستقلا سيارة، والمطلوب ضبطهما من قبل القوات المسلحة، وتم تسليمهما والسيارتين إلى القوات المسلحة، إضافة إلى ضبط 30 محكوما عليهم.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب بالمنطقة الجنوبية من فحص 68 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة، تم فحصهم وصرفهم، وضبط 212 مخالفة مرورية.