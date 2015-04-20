أسماء المطابع المشاركة فى مناقصة طباعة كتب وزارة التربية والتعليم

ينشر "اليوم السابع "أسماء المطابع التى تشارك فى مناقصة طباعة كتب وزارة التربية والتعليم والتى ستقام اليوم، حيث يتم فتح المظاريف المالية لعدد 92 مطبعة فازت فى المعاينات الفنية التى تمت خلال الفترة الماضية.

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة ستقوم بفتح المظروف المالى للمطابع، والذى يحتوى على سعر كل متقدم من أصحاب المطابع حسب المجموعة، حيث يصل سعر المجموعة الواحدة إلى 75 ألف جنيه يدفعه صاحب المنشأة كتأمين ابتدائى، وتحديد الأسعار الخاصة بسعر الورقة فى الطباعة.

- التعليم: اليوم فتح المظاريف المالية لـ 92 مطبعة مشاركة فى مناقصة الكتب