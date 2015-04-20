الحبيب الجفرى: سكوت العلماء والدعاة فى مواجهة الفكر الضال جريمة حقيقية

علق الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى، على إعدام تنظيم داعش لـ 28 إثيوبياً فى ليبيا، أمس الأحد، قائلاً أن الحديث عن براءة الإسلام من جريمة خوارج العصر تجاه المسحيين لم تعد له قيمة، فى إشارة إلى أنه أمر معروف ومفهوم.

وأكد الجفرى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الجريمة الحقيقة سكوت العلماء والدعاة أو تهاونهم فى مواجهة الفكر الضال الإرهابى، فى إشارة لفكر داعش.

وتابع الجفرى، "تعامل الساسة مع هذه التنظيمات الإجرامية من خلال لعبة التوازنات السياسية، بالإضافة إلى إهمال الشباب وتركهم فريسة للجهل والفقر والاستغلال يعد جريمة حقيقية، مختتماً "غفرانك ربنا وإليك المصير".



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الحبيب على الجفرى