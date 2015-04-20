أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - النجمة لوسي: "أخدت علقة موت بسبب الأراجوز اتعلقت من رجلي" -
وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي -
حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحبيب الجفرى: سكوت العلماء والدعاة فى مواجهة الفكر الضال جريمة حقيقية

Google+ Print
الحبيب الجفرى: سكوت العلماء والدعاة فى مواجهة الفكر الضال جريمة حقيقية الحبيب الجفرى: سكوت العلماء والدعاة فى مواجهة الفكر الضال جريمة حقيقية
علق الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى، على إعدام تنظيم داعش لـ 28 إثيوبياً فى ليبيا، أمس الأحد، قائلاً أن الحديث عن براءة الإسلام من جريمة خوارج العصر تجاه المسحيين لم تعد له قيمة، فى إشارة إلى أنه أمر معروف ومفهوم.

وأكد الجفرى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الجريمة الحقيقة سكوت العلماء والدعاة أو تهاونهم فى مواجهة الفكر الضال الإرهابى، فى إشارة لفكر داعش.

وتابع الجفرى، "تعامل الساسة مع هذه التنظيمات الإجرامية من خلال لعبة التوازنات السياسية، بالإضافة إلى إهمال الشباب وتركهم فريسة للجهل والفقر والاستغلال يعد جريمة حقيقية، مختتماً "غفرانك ربنا وإليك المصير".


>

الحبيب على الجفرى


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365