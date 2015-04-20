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ارتفاع عدد شهداء انفجار "مدرعة رفح" بشمال سيناء إلى 3 بينهم ضابط

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ارتفاع عدد شهداء انفجار "مدرعة رفح" بشمال سيناء إلى 3 بينهم ضابط ارتفاع عدد شهداء انفجار "مدرعة رفح" بشمال سيناء إلى 3 بينهم ضابط
أكدت مصادر طبية بمحافظة شمال سيناء، استشهاد 3 من قوات الأمن (بينهم ضابط برتبة نقيب) وإصابة جندى فى انفجار مدرعة أثناء سيرها فى منطقة رفح، فجر اليوم الاثنين، وأنه تم نقل جثث الشهداء والمصاب إلى المستشفى.

وتواصل قوات الأمن تمشيطها للمنطقة بحثًا عن عبوات أخرى، ولضبط الجناة.

كانت العناصر الإرهابية قد زرعت العبوة الناسفة فى طريق القوات، حيث انفجرت فى إحدى المدرعات وأدت إلى وقوع الضحايا.

- استشهاد جنديين وإصابة 7 فى انفجار عبوة ناسفة بمدرعة فى رفح

- مصدر أمنى: استشهاد ضابط ومجند وإصابة 6 فى انفجار "مدرعة رفح"

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