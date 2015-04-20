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اليوم .. النطق بالحكم على 22 متهما باقتحام وحرق قسم كرداسة

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اليوم .. النطق بالحكم على 22 متهما باقتحام وحرق قسم كرداسة اليوم .. النطق بالحكم على 22 متهما باقتحام وحرق قسم كرداسة
تنطق اليوم الإثنين الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، بالحكم على 22 متهمًا فى القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة، والتى واجه فيها المتهمون تهمة الهجوم على قسم شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو من العام قبل الماضى.

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هانى محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص.


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