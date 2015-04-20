"مباحث الأحكام" تنفذ 12 ألف حكم وتضبط هاربين من الإعدام و16 من المؤبد

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين، مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من الأحكام خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 12472 حكما قضائيا متنوعا، وشملت تلك الأحكام 87 حكم جناية، و6049 حكما جزئيا، و1233 حكما مستأنفا، و3724 حكم غرامة، و379 حكم مخالفة، وجاء من بين أبرز المتهمين ضبط 2 محكوم عليهما بالإعدام فى قضية "قتل عمد"، و16 محكوما عليهم بالسجن المؤبد فى قضايا مختلفة.