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رفع تحذير «تسونامي» عقب زلزال قوي جنوب اليابان

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رفع تحذير «تسونامي» عقب زلزال قوي جنوب اليابان رفع تحذير «تسونامي» عقب زلزال قوي جنوب اليابان

أعلنت الوكالة اليابانية للأرصاد رفع تحذير التسونامي الذي أطلق صباح اليوم الإثنين، في جزر جنوب اليابان.

وكانت الوكالة اليابانية للأرصاد أصدرت تحذيرًا بعد زلزال قوته 6،8 درجات ضرب أقصى جنوب اليابان، حسب ما ذكرت محطة التليفزيون العامة «إن إتش كاي» التي قطعت برامجها.

وحذرت الوكالة من ارتفاع المياه في البداية بمعدل متر بجزيرة مياكو نتجية الزلزال الذي وقع عند الساعة 10:43 بتوقيت اليابان، «1:43 بتوقيت جرينتش»، في جزيرة يوناجوني.

وأوضحت الوكالة اليابانية أن عددًا آخر من الجزر مهدد بإمكانية وصول التسونامي، في حين تحدث شاهد عيان لمحطة «إن إتش كاي» عن هزة أرضية قوية استمرت عشر ثوان.

وحسب الصور التي بثتها المحطة التليفزيونية، فقد بدأ البحر هادئًا بعد 15 دقيقة على وقوع الزلزال.

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