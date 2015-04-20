إبراهيم عيسى: المجتمع «هش».. ونحصد 40 عاما من التجهيل بسبب «الفكر الوهابي»

وصف الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج “25/30″، المجتمع المصري بالـ”هش”، قائلا: “نحصد 40 عامًا من التجهيل خاصة مع بداية سيطرة الفكر الوهابي على العقل المصري في سبعينيات القرن الماضي”.

وأضاف خلال تقديم برنامجه، المذاع على قناة “أون تي في”، الأحد، “من المفارقات العجيبة عدم وجود شخصيات فاسدة تدير في الدولة أو الحكومة، ولكن الفساد زاد على مستوى الموظفين الصغار، وقضايا الفساد في الجهاز المركزي للمحاسبات مذهلة”، وتابع: “أتحدى إن حد يخلص مصلحة في البلد دي من غير ما يرش فلوس”.

وأوضح “عيسى” أن الدستور عظيم ولكن تم وضعه في الثلاجة أو تم تحنيطه، قائلا: “واضح أن الدولة مازالت غير مدركة أن لديها دستور جديد”.