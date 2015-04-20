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«الكهرباء»: القطاع الخاص سيوفر 4000 ميجا من طاقتي الشمس والرياح بحلول 2018

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«الكهرباء»: القطاع الخاص سيوفر 4000 ميجا من طاقتي الشمس والرياح بحلول 2018 «الكهرباء»: القطاع الخاص سيوفر 4000 ميجا من طاقتي الشمس والرياح بحلول 2018

صورة ارشيفية

قال محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء، إنه خلال العام الحالي سيكون 50% من المباني الحكومية تعمل من خلال الطاقة الشمسية.

وأعلن هاتفيًا السبكي على فضائية ” سي بي سي إكسترا” أمس الأحد عن مشروع لضخ 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2016، بالإضافة إلى ضخ 2000 ميجاوات رياح بحلول 2018، وهو ما يؤدي إلى إضافة 5% لخريطة الطاقة الكهربائية في .

وأوضح أن هذه المشروعات سيقوم بها القطاع الخاص، وستقوم هيئة الطاقة المتجددة بمشروع موازي لضخ 1900 ميجا وات بحلول عام 2018.

 

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