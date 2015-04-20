رفعت السيد: من حق المتهمين بـ«مذبحة ستاد بورسعيد» الطعن على حكم إحالة أوراقهم للمفتي

عقب حكم المحكمة بإحالة أوراق 11 متهمًا في مذبحة “ستاد بورسعيد” إلى فضيلة المفتي، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن من حق المتهمين والنيابة العامة الطعن على الحكم بعد إعلان المفتي قراره.

وأضاف السعيد في مداخلة هاتفية على فضائية “الحياة” أمس الأحد :” أنه إذا وافقت محكمة النقض على الطعن هذه المرة ستتصدى بنفسها للقضية باعتبار ذلك الحكم يصدر لثاني مرة ” .

وكانت قد قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد فى القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة استاد بورسعيد، والتى راح ضحيتها 74 من ألتراس النادى الأهلى عقب نهاية مباراة بالدورى عام 2012، بإحالة أوراق 11 متهما للمفتى، وتحديد جلسة 30 مايو للحكم، مع سرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحظر النشر فى القضية لحين صدور الحكم.