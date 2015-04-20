الرئيس الصيني يبدأ جولة آسيوية تتضمن باكستان واندونيسيا

غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ بكين ، صباح اليوم الاثنين ، في مستهل جولة في قارة آسيا تبدأ بزيارة دولة يقوم بها إلى باكستان بناء على دعوة من نظيره الباكستاني ممنون حسين ورئيس الوزراء نواز شريف .

كما سيحضر الرئيس الصيني القمة الآسيوية – الإفريقية وفعاليات إحياء الذكرى الـ60 لانعقاد مؤتمر “باندونج” في إندونيسيا من الثلاثاء إلى الجمعة القادمين ، وذلك بدعوة من الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو .

وكانت صحيفة “دون” الباكستانية قد ذكرت في مقال لها الأسبوع الماضي أن الرئيس الصيني سيدشن خلال زيارته لباكستان مشاريع في مجالي الطاقة والبنية التحتية بقيمة 46 مليار دولار أمريكي ، حيث تعمل بكين على توطيد علاقتها مع حليفها القديم وخلق فرص للشركات التي أصيبت بتباطؤ النمو في الصين .

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجرى أيضا وضع اللمسات الأخيرة لخطة تجرى مناقشتها منذ أمد طويل ، لبيع 8 غواصات صينية إلى باكستان، وقد تكون هذه الصفقة، التي تتراوح قيمتها ما بين 4 و 5 مليارات دولار، من بين صفقات أخرى سيتم توقيعها خلال هذه الزيارة .

وتظهر البيانات الباكستانية أن التجارة الثنائية بين البلدين زادت إلى 10 مليارات دولار العام الماضي من أربعة مليارات دولار في عام 2007 .

ومن المتوقع أن تركز زيارة شي على الممر الاقتصادي بين باكستان والصين وهو عبارة عن شبكة من الطرق والسكك الحديدية ومشروعات الطاقة تتكلف 46 مليار دولار وتربط ميناء “جوادر” الباكستاني على بحر العرب بإقليم “شينجيانغ” في أقصى غرب الصين، ومن شأن هذا الممر أن يختصر الطريق لواردات الطاقة الصينية .

> أ ش أ