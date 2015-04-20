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بالفيديو.. الفنانة مديحة يسري: أنا متحجبة بقلبي.. وحزينة لرفض البعض إطلاق اسم فاتن حمامة على مدرسة

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بالفيديو.. الفنانة مديحة يسري: أنا متحجبة بقلبي.. وحزينة لرفض البعض إطلاق اسم فاتن حمامة على مدرسة بالفيديو.. الفنانة مديحة يسري: أنا متحجبة بقلبي.. وحزينة لرفض البعض إطلاق اسم فاتن حمامة على مدرسة


> قالت الفنانة مديحة يسري، إن إحدى المذيعات سألتها عن موعد ارتدائها للحجاب، فردت عليها: “أنا متحجبة بقلبي وبعمل الخير بين الناس”.

وأضافت هاتفيًا على فضائية ” دريم2 ” أمس  الأحد: ” تزوجت من الشيخ إبراهيم سلامة راضي، وهو أحد أشهر مشايخ الصوفية، ومع ذلك لم يلزمني بارتداء الحجاب، فهو يعلم أخلاقي، وقال لي أن أعمال الخير التي أقوم بها أكبر بكثير من مجرد الحجاب ” .

وأكدت الفنانة على احترامها لكل سيدة ترتدي الحجاب عن اقتناع، وتتبع أصوله وقواعده الصحيحة، قائلة: “العبرة ليس بتغطية الشعر وفقط، بل يجب أن ننفذ تعاليم الله التي أقرها في القرآن الكريم”.

وأعربت “يسري” عن حزنها الشديد لاعتراض بعض الأهالي على إطلاق اسم الفنانة الراحلة فاتن حمامة على إحدى المدارس بالقيوبية، مشددة على ضرورة توعية المواطنين بأهمية الفن والثقافة والقائمين عليهما في المجتمع.

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