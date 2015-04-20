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سقوط عاطل فى قبضة رجال مباحث كفر الدوار وبحوزته 5 كيلو حشيش

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سقوط عاطل فى قبضة رجال مباحث كفر الدوار وبحوزته 5 كيلو حشيش سقوط عاطل فى قبضة رجال مباحث كفر الدوار وبحوزته 5 كيلو حشيش
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار برئاسة المقدم محمد حمادى رئيس المباحث وإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط عاطل وبحوزته 5 كيلو حشيش بالبحيرة بقصد الاتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والمقدم محمد حمادى رئيس مباحث قسم كفر الدوار قد تمكن من ضبط "محمد ح أ" عاطل ومقيم الحدائق دائرة القسم وبحوزته 11 طربة حشيش تزن قرابة 5 كيلو ومبلغ مالى 9000 ألاف جنيه وسلاح أبيض سكين كبير، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4269 جنايات قسم شرطة كفر الدوار، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365