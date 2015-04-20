دعم مشروع نقل الركاب فى مطروح بـ10 أتوبيسات جديدة

قام اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الأحد، يرافقه السيد الإمام السكرتير العام ومدير مشروع نقل الركاب ومديرى الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بتفقد جراج مشروع نقل الركاب، بمنطقة الكيلو 4، للوقوف على حالة الأتوبيسات واستعدادها، قبل بداية فصل الصيف.

وأكد المحافظ بأنه سيتم دعم مشروع نقل الركاب، بـ10 أتوبيسات جديدة، استعدادا لفصل الصيف، لتعمل بجميع الخطوط الداخلية، بمدينة مرسى مطروح، طوال العام، مع رفع كفاءة الأتوبيسات التى تحتاج إلى صيانة، وطرح الأتوبيسات التى تحتاج إلى صيانة بتكاليف عالية للبيع، فى مزاد علنى، تعلن عنه المحافظة، طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

كما قرر المحافظ، إعادة النظر فى المرتبات الحالية للسائقين، لتتواكب مع الإيرادات الجديدة لمشروع نقل الركاب، بالإضافة إلى الإعلان عن الحاجة لتشغيل سائقين يحملون رخص قيادة درجة أولى، وتعيين 2 ملاحظين للرقابة على السائقين، وزيادة أفراد الأمن وإضاءة جميع الأسوار بالجراج، ومراجعة جميع طفايات الحريق.

وقرر المحافظ عمل مكافآت مالية ورحلة عمرة، للسائق الأفضل فى صيانة ونظافة الأتوبيسات، ونزاهة السائق والأعلى إيرادا، ويتم تقييم السائقين عن طريق لجنة مشكلة من المحافظة سنويا، لاختيار أحسن سائق على مستوى مشروع نقل الركاب.

واستجاب المحافظ لأحد السائقين بمشروع نقل الركاب بدارسة حالة ابن السائق، الذى يحتاج إلى جهاز تعويضى لقدمه يساعده على المشى.

وفى نهاية الزيارة قرر محافظ مطروح، تحديد المساحة التى تحتاج إليها جامعة الإسكندرية، فرع مطروح، لإقامة المبنى الإدارى للجامعة، على جزء من أرض جراج مشروع نقل الركاب، بمنطقة الكيلو 4.