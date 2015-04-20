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"دمنهور تاريخ مدينة" صالون ثقافى بأوبرا دمنهور.. السبت المقبل

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"دمنهور تاريخ مدينة" صالون ثقافى بأوبرا دمنهور.. السبت المقبل "دمنهور تاريخ مدينة" صالون ثقافى بأوبرا دمنهور.. السبت المقبل
تنظم دار الأوبرا المصرية يوم السبت المقبل 25 إبريل صالون ثقافى تحت عنوان "دمنهور تاريخ مدينة"، وذلك على مسرح أوبرا دمنهور.

ويشارك بالصاون الدكتور أحمد الأدهم مدير عام منطقة آثار البحيرة، والدكتور أحمد سعيد الخرادلى، مدير عام الشئون الأثرية بمنطقة آثار البحيرة، وخالد عبد الغنى فرحات مدير منطقة آثار البحيرة، ويدير الصالون الفنان أمين الصيرفى.

ويدور الصالون حول آثار محافظة البحيرة وتلالها الأثرية وأهم الاكتشافات الحديثة بها، مع التركيز على قيمتها الأثرية والتاريخية للمحافظة.

كما يتضمن عرض شرائح مصورة لأهم آثار محافظة البحيرة، وعرض مجموعة من أهم الاكتشافات التى حدثت بالمحافظة خلال العشرين عام الماضية، وأهم البعثات الأجنبية التى تقوم بالبحث والتنقيب عن الآثار بالمحافظة مثل بعثة المتحف البريطانى بتل كوم فرين وجعيف، وبعثة جامعة جوتنج الألمانية بكفر الدوار، وبعثة جامعة روما الإيطالية، وبعثة جامعة بادوفا الإيطالية بكوم الأحمر، وبعثة جامعة سيينا الإيطالية بكوم الوسط.

ويتناول الصالون دور العنصر البشرى فى الحفاظ على الآثار والتراث، بالإضافة إلى تحليل اسم دمنهور أثريا.

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