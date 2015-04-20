الأربعاء.. حملة نظافة بجزيرة أبو منقار بالبحر الأحمر تزامنا مع يوم الأرض

تنظم وزارة البيئة ممثلة فى قطاع محميات البحر الأحمر وبالاشتراك مع محافظة البحر الأحمر ومركز غوص "بلو ويفز" حملة نظافة ببعض الجزر البحرية بالغردقة وخصوصا التى تتمتع بأنظمة بيئية ذات حساسية عالية، مثل جزيرة أبو منقار التى تنمو على شواطئها غابات المانجروف، وذلك فى إطار المشاركة فى الاحتفالات الخاصه بيوم الأرض.

وقال ياسر سعيد مدير المحميات الشمالية بالبحر الأحمر، أن جزيرة أبو منقار هى الجزيرة الوحيدة بسواحل الغردقة التى ينمو عليها نبات المانجروف، مؤكدا أن حملة نظافتها لإزالة أى مخلفات أو أكياس بلاستيكية تكون قد حملتها التيارات البحرية وعلقت بجزور النبات المانجروف لحمايته ولأهميته للبيئة البحرية كمناطق لتكاثر الأسماك والطيور وكمناطق حاضنة لصغار الأسماك واللافقاريات البحرية.

وأضاف ياسر سعيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حملة النظافة سوف تقام يوم 22 من الشهر الجارى بمشاركة العديد من المتطوعين والمجتمع المحلى ومجتمع الغوص فى الاحتفال بفاعليات يوم الأرض ولتنمية الوعى البيئى لمستخدمى الموارد الطبيعيه وللتعريف بيوم الأرض وأهمية البيئة والحفاظ عليها.