"تعليم السويس": وصول لائحة الانضباط المدرسى الجديدة لتطبيقها بالامتحانات

قال أيمن سمير المسئول الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، إن المديرية تلقت أمس الأحد، قرار الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم الخاص بالانتهاء من إعداد لائحة الانضباط المدرسى المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين والتى تستهدف تحقيق الانضباط ومواجهة العنف داخل المدارس وحظر الخروج عن التقاليد فى التعامل بين الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور.

وأضاف سمير فى تصريحات خاصة، أن اللائحة الجديدة والتى ستطبق فى الامتحانات تناولت حقوق ومسئوليات كل من الطالب والمعلم والمشرف اليومى ومدير المدرسة، كما تتضمن حق الطالب وولى الأمر فى التظلم من العقوبة الموقعة على الطالب.

كما تتناول اللائحة المخالفات التى قد يرتكبها الطلاب وتنقسم هذه المخالفات إلى 3 مستويات تتدرج من المستويات البسيطة وحتى المستوى الثالث وهى المخالفات الجسيمة وتناول اسلوب المعالجة لارتكاب هذه المخالفة للمرة الأولى أو تكرارها للمرة الثانية.