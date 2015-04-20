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15 جامعة ومعهدًا تتنافس اليوم بمهرجان الألعاب البيئية والشعبية بسوهاج

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15 جامعة ومعهدًا تتنافس اليوم بمهرجان الألعاب البيئية والشعبية بسوهاج 15 جامعة ومعهدًا تتنافس اليوم بمهرجان الألعاب البيئية والشعبية بسوهاج
يشهد الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم، اليوم الاثنين، افتتاح مهرجان الألعاب البيئية والشعبية السادس، والذى تنظمه الجامعة بملاعب المدينة الجامعية للطالبات.

وأكد رئيس الجامعة، أن الهدف من المهرجان إحياء التراث الفنى الشعبى، وتوطيد العلاقات بين الجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان يتم بمشاركة 15 جامعة ومعهدًا، ويضم 150 طالبًا وطالبة يتنافسون فى العديد من ألعاب التراث.

ومن جانبه، أشار إسماعيل الظهرى مدير عام رعاية الشباب المركزية، إلى أن المهرجان يتضمن العديد من الألعاب الشعبية.

ويذكر، أن الجامعات المشاركة بالمهرجان "القاهرة، حلوان، الزقازيق، بنها، قناة السويس، السادات الفيوم، المنيا، طنطا، أسيوط، جنوب الوادى، سوهاج"، إضافة إلى المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، المعهد العالى لعلوم الكمبيوتر، المعهد العالى للمنشآت الصناعية.

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