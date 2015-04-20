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عضو تدريس بتجارة بورسعيد يتقدم بمذكرة للأعلى للجامعات للمطالبة بترقيته

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عضو تدريس بتجارة بورسعيد يتقدم بمذكرة للأعلى للجامعات للمطالبة بترقيته عضو تدريس بتجارة بورسعيد يتقدم بمذكرة للأعلى للجامعات للمطالبة بترقيته
تقدم الدكتور أشرف سنجر، المدرس بقسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة بجامعة بورسعيد، بمذكرة للمجلس الأعلى ضد الدكتورة فاتن مزروع عميد الكلية، مؤكدًا عرقلتها لترقيته من خلال عدم وضع درجات التقييم الأكاديمى ونشاط العمل الجامعى.

وقال الدكتور أشرف سنجر، لــ"اليوم السابع"، "لكى تتم ترقيتى، يجب أن تمنحنى الكلية أوراق التقرير العلمى بمظروف سرى، لرفعه إلى اللجنة العلمية لترقيات الأساتذة المساعدين، وتقدمت إلى عميدة الكلية بكل الأوراق، ولكنها تجاهلتها بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات".

وأضاف الدكتور أشرف سنجر، أنه تقدم بأبحاث مقبولة للنشر دوليًا، وذلك استنادًا إلى المواد 29 و30 و31، من القرار الوزراى رقم 520 بتاريخ 28/2/2013، والتزامه بكل النصوص، إلا أن عميدة الكلية أرسلت ردًا على خطابه بالأبحاث الدولية مرفوعًا لرئيس الجامعة يفيد بتقدمه للأبحاث بصورة غير لائقة، وأنها أبحاث مصورة، ورفضت استلام البحوث والخطابات الموجهة من المجلات العلمية.

وأشار الدكتور أشرف سنجر، إلى أن الدكتورة فاتن مزروع عميد الكلية، أصرت على وجود أصول الأبحاث المنشورة والمطبوعة فى المجلات العلمية، كما تتعنت ضده من خلال عدم وضع درجات التقييم الأكاديمى ونشاط العمل الجامعى، مؤكدًا أن الأبحاث مقبولة للنشر دوليًا.

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مصر 365