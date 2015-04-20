مناقشة التنمية المستدامة فى الزراعة بجامعة كفر الشيخ بمشاركة خبراء 5 جامعات

تنظم كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بالإسكندرية ندوة عن البيئة المستدامة فى الزراعة والغذاء والبيئة والطاقة يوم 21 أبريل الجارى تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ.

وأشار علاء حسب الله عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بالإسكندرية إلى أن الندوة ستتناول التنمية المستدامة كـأحد أهم محاور التنمية الشاملة فى مصر وتطبيقاتها فى مجالات الزراعة والغذاء والبيئة والطاقة، خاصة الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين، وهم العناصر الأربعة الأكثر تحدى للاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية، فضلا عن إلقاء الضوء عن البيئة الريفية باعتبارها مدخلا مهما لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة فى مصر، كما ستتطرق الندوة إلى تطبيقات التنمية المستدامة فى المؤسسات العالمية بالتطبيق على مؤسسة يونيليفر العالمية وبرنامجها للمعيشة المستدامة الذى يستهدف الوصول إلى مليار شخص بالعالم منهم 20 مليون مصرى.

وسوف يشارك فى الندوة أساتذة وخبراء من جامعات الإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم والمركز القومى للبحوث بالقاهرة ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، ويرأس الندوة الدكتور عاطف يوسف سالم عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.