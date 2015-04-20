أخبار عاجلة

عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا -
عيش الليلة - النجمة لوسي للفنان أشرف عبد الباقي: "أنت كنت بتسرق الأرانب" -
عيش الليلة - دخول مميز للنجمة لوسي والنجم أحمد زاهر مع الفنان أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - أحمد زاهر: أول مرة قدام الكاميرا في مسلسل ذئاب الجبل "دهنوني أسود وصوروني من قفايا" -
عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مناقشة التنمية المستدامة فى الزراعة بجامعة كفر الشيخ بمشاركة خبراء 5 جامعات

Google+ Print
مناقشة التنمية المستدامة فى الزراعة بجامعة كفر الشيخ بمشاركة خبراء 5 جامعات مناقشة التنمية المستدامة فى الزراعة بجامعة كفر الشيخ بمشاركة خبراء 5 جامعات
تنظم كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بالإسكندرية ندوة عن البيئة المستدامة فى الزراعة والغذاء والبيئة والطاقة يوم 21 أبريل الجارى تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ.

وأشار علاء حسب الله عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بالإسكندرية إلى أن الندوة ستتناول التنمية المستدامة كـأحد أهم محاور التنمية الشاملة فى وتطبيقاتها فى مجالات الزراعة والغذاء والبيئة والطاقة، خاصة الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين، وهم العناصر الأربعة الأكثر تحدى للاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية، فضلا عن إلقاء الضوء عن البيئة الريفية باعتبارها مدخلا مهما لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة فى مصر، كما ستتطرق الندوة إلى تطبيقات التنمية المستدامة فى المؤسسات العالمية بالتطبيق على مؤسسة يونيليفر العالمية وبرنامجها للمعيشة المستدامة الذى يستهدف الوصول إلى مليار شخص بالعالم منهم 20 مليون مصرى.

وسوف يشارك فى الندوة أساتذة وخبراء من جامعات الإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم والمركز القومى للبحوث بالقاهرة ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، ويرأس الندوة الدكتور عاطف يوسف سالم عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري