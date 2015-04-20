الجيش الليبى يحذر "فجر ليبيا" من الإقتراب من قاعدة الوطية الجوية

حذرت غرفة عمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية مساء أمس الأحد، قوات فجر ليبيا الاقتراب من قاعدة "الوطية" الجوية ، مهددة بقصف عناصرها بكل الوسائل المتاحة.

وقالت غرفة الجيش فى بيان صحفى مساء أمس، بأنها توجه انذارها الأخير إلى "فجر ليبيا"، المتمركزة حول قاعدة الوطية الجوية، وتحذرها فى حال عدم انسحابها من مواقعها خلال ساعات، فسوف تتعرض لقصف عنيف ومكثف، بكل الوسائل المشروعة، مما سيتسبب فى وفاة العشرات منهم.

وأكدت غرفة عمليات الجيش الليبى بالمنطقة الغربية، بانها كررت مراراً عدم رغبتها فى إراقة الدماء الليبيين ودخول المدن، إلا أن نداءاتها لم تلق آذان صاغية من قبل جماعة فجر ليبيا، ومواصلتها لتحركاتها الاستفزازية، المتمثلة فى التحشيد حول قاعدة الوطية، لتدمير أحد مرافق الدولة الليبية ، بحسب وصف البيان.

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