قاتل زوجته بحلوان: "عفريتة من الجن أمرتنى بقتلها بسبب خلافات أسرية"

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة التى أجراها المستشار شريف مختار رئيس نيابة حلوان باشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة بإرتكابه الجريمة وقتله زوجته بسبب الخلافات الأسرية بينهما.
وكشف المتهم عن مفاجأة خلال التحقيق معه، حيث قال أن "عفريتة" من الجان هى من أمرته بإطلاق الرصاص على زوجته، فوجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وأمرت بتشريح الجثة والتصريح بدفنها وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتفاصيل الجريمة تعود لتلقى اللواء اسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل داخل مسكنها بحلوان، فكلف رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث وإجراء التحريات وضبط مرتكب الجريمة.
وتوصلت تحريات المقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة حلوان إلى أن المجنى عليها طبيبة صيدلية متزوجة من موظف بالمعاش، مصابة بطلقتين بمنطقة الصدر، ما أسفر عن وفاتها فى الحال وفشل محاولات إسعافها، وبسؤال أبناء المجنى عليها أكدوا أن والدهم هو من قام بقتل والدتهم، وأكدت التحريات صحة أقوال الأبناء، فتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه وضبط السلاح المستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه وقتله زوجته بسبب خلافات أسرية، فحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.