قاتل زوجته بحلوان: "عفريتة من الجن أمرتنى بقتلها بسبب خلافات أسرية"

وصلت الخلافات الأسرية بينهما إلى طريق مسدود، فعقب حصوله على المعاش المبكر تحولت حياتهما إلى جحيم، مشادات كلامية تبنى على أتفه الأسباب، وتتحول إلى مشاجرات وخلافات كبيرة، إلا أن الزوجة "طبيبة صيدلية" التى رغبت فى الحفاظ على قوام اسرتها ومستقبل أطفالها قررت عدم الانسحاب واستكمال حياتها المريرة، حتى حضرت القشة التى قصمت ظهر البعير، تمادى الزوج الذى تحول إلى عاطل بعد حصوله على المعاش المبكر فى الخلافات وتناسى العشرة التى تجمعهما، حتى قررت الزوجة الانفصال، إلا أنها أجلت تنفيذ قرارها حتى انتهاء أبنائها من امتحانات آخر العام حفاظا على مستقبلهم وحرصا على عدم تأثرها سلبا بالخلافات الأسرية، إلا أن الزوج قرر إنهاء تلك الخلافات إلى الأبد، فأثناء نشوب مشادة كلامية بينه وبين زوجته كالمعتاد فى حضور أطفالهما، أحضر سلاحا ناريا، وصوبه تجاه صدر زوجته وأطلق الرصاص عليها أمام الأطفال فسقطت أرضا مفارقة الحياة نتيجة اختراق رصاصتين جسدها، تجمع الجيران عقب سماعهم صوت الرصاص وفوجئوا بالمجنى عليها غارقة فى دمائها، فأبلغوا رجال المباحث الذين ألقوا القبض على المتهم.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة التى أجراها المستشار شريف مختار رئيس نيابة حلوان باشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة بإرتكابه الجريمة وقتله زوجته بسبب الخلافات الأسرية بينهما.

وكشف المتهم عن مفاجأة خلال التحقيق معه، حيث قال أن "عفريتة" من الجان هى من أمرته بإطلاق الرصاص على زوجته، فوجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وأمرت بتشريح الجثة والتصريح بدفنها وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتفاصيل الجريمة تعود لتلقى اللواء اسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل داخل مسكنها بحلوان، فكلف رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث وإجراء التحريات وضبط مرتكب الجريمة.

وتوصلت تحريات المقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة حلوان إلى أن المجنى عليها طبيبة صيدلية متزوجة من موظف بالمعاش، مصابة بطلقتين بمنطقة الصدر، ما أسفر عن وفاتها فى الحال وفشل محاولات إسعافها، وبسؤال أبناء المجنى عليها أكدوا أن والدهم هو من قام بقتل والدتهم، وأكدت التحريات صحة أقوال الأبناء، فتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه وضبط السلاح المستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه وقتله زوجته بسبب خلافات أسرية، فحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.