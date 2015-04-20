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القوات العراقية تحرر مستشفى بمحافظة الرمادي من قبضة تنظيم داعش

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القوات العراقية تحرر مستشفى بمحافظة الرمادي من قبضة تنظيم داعش القوات العراقية تحرر مستشفى بمحافظة الرمادي من قبضة تنظيم داعش
تمكنت قوات من فرقة الرد السريع العراقية وشرطة مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار، مساء الأحد، من تحرير مستشفى قرب منطقة "الحوز" التى كان يسيطر عليها مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابى .

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية أنه تم القبض على خمسة متهمين بالإرهاب بحوزتهم سيارة تحمل عبوات ناسفة بمنطقة "الكرخ" فى العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن شعبة استخبارات ومكافحة الإرهاب تمكنت من توقيف الإرهابيين .
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