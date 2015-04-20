القوات العراقية تحرر مستشفى بمحافظة الرمادي من قبضة تنظيم داعش

تمكنت قوات من فرقة الرد السريع العراقية وشرطة مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار، مساء الأحد، من تحرير مستشفى قرب منطقة "الحوز" التى كان يسيطر عليها مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابى .إعلان - Ads إعلان - Ads
وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية أنه تم القبض على خمسة متهمين بالإرهاب بحوزتهم سيارة تحمل عبوات ناسفة بمنطقة "الكرخ" فى العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن شعبة استخبارات ومكافحة الإرهاب تمكنت من توقيف الإرهابيين .
وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية أنه تم القبض على خمسة متهمين بالإرهاب بحوزتهم سيارة تحمل عبوات ناسفة بمنطقة "الكرخ" فى العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن شعبة استخبارات ومكافحة الإرهاب تمكنت من توقيف الإرهابيين .
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