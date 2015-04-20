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قطع طريق "القاهرة – إسكندرية الزراعى" بالمنوفية احتجاجًا على خطف طالبتين

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قطع طريق "القاهرة – إسكندرية الزراعى" بالمنوفية احتجاجًا على خطف طالبتين قطع طريق "القاهرة – إسكندرية الزراعى" بالمنوفية احتجاجًا على خطف طالبتين
قطع المئات من أهالى قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، منذ قليل، طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، احتجاجًا على اختطاف طالبتين فى الصف الثالث الثانوى، مساء أمس الأحد، أثناء عودتهم من أحد الدروس الخصوصية.

ووضع الأهالى إطارات الكاوتش والحجارة على الطريق، الأمر الذى تسبب فى شل حركة المرور على الطريق.

وأكد أحمد سمير من أهالى القرية:" قمنا بقطع الطريق، احتجاجا على موقف مركز شرطة بركة السبع ورجال المباحث وتخاذلهم فى القضية" - على حد قوله، وأضاف أن الشخص الذى قام بخطف الطالبتين أتصل بأحد أهالى الضحايا وطلب فدية مالية مقابل عودة البنات إلى منازلهم مرة أخرى.

وأشار إلى أن الاهالى أعطوا رقم المتصل لمركز الشرطة منذ ما يقرب من 6 ساعات، وعلى الفور قرر الاهالى قطع الطريق لتوصيل صوتهم للمسئولين فى الداخلية لبحث مشكلتهم.

ومن جانبه وصل حمكدار مديرية الأمن، وقام بالتفاوض لإقناع الأهالى لفتح الطريق ووعدهم بالقاء القبض على الجناة فى أقرب وقت ممكن وعودة الطالبتين، فيما انتشرت قوات الأمن المركز على جانبى الطريق لمحاولة فض التجمهر لإعادة فتح الطريق.

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مصر 365