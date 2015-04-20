أخبار عاجلة

عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا -
عيش الليلة - النجمة لوسي للفنان أشرف عبد الباقي: "أنت كنت بتسرق الأرانب" -
عيش الليلة - دخول مميز للنجمة لوسي والنجم أحمد زاهر مع الفنان أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - أحمد زاهر: أول مرة قدام الكاميرا في مسلسل ذئاب الجبل "دهنوني أسود وصوروني من قفايا" -
عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شاب يلتقط صورًا لكلب يدفن قطة نافقة فى المعادى

Google+ Print
نشر شاب يدعى مصطفى عبد النبى، قصة مصورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لكلب يقوم بالتقاط قطة نافقة من شارع 9 بالمعادى، ليقوم بدفنها بأحد جوانب الطريق.

وكتب عبد النبى قائلاً: "النهاردة وأنا نازل أجرى الصبح شفت يمكن أغرب حاجة فى حياتى لحد دلوقتى، فى المعادى جنب شارع 9 شفت كلبة سوداء عجوزة أوى واقفة على الرصيف وعمالة تطلع صوت كده ذى ما تكون بتعيط".

وأضاف: "أنا قربت كده لقتها بصتلى واتنرفزت فـرجعت كام خطوة كده، وببص عليها لقيت قدامها قطة ميتة واضح كده أن عربية داست عليها، بعد كده الكلب قام مسك القطة ده وشالها وقعد يلف بيها كتير أنا مشيت وراه بس من بعيد، لحد ما وقف قدام حتة فيها رمل أنا افتكرته هياكلها! بس اتفاجئت لما لقيته بيدفنها، معرفش إزاى بس والله دفنها".

وعن كيفية دفن الكلب للقطة، كتب قائلاً: "حفر حفرة كبيرة وحطها جوه وقعد يشم فيها شوية، وردم التراب عليها! ونام جمبها".

الكلب يلتقط القطة من منتصف الشارع -اليوم السابع -4 -2015
>

الكلب يلتقط القطة من منتصف الشارع

الكلب يواصل السير بالقطة -اليوم السابع -4 -2015
>

الكلب يواصل السير بالقطة

الكلب يحفر على جانب الشارع لدفن القطة -اليوم السابع -4 -2015
>

الكلب يحفر على جانب الشارع لدفن القطة

الكلب أثناء دفن القطة -اليوم السابع -4 -2015
>

الكلب أثناء دفن القطة

الكلب يهيل التراب على القطة -اليوم السابع -4 -2015
>

الكلب يهيل التراب على القطة

- كلب ضال يعقر 3 عاملين بمستشفى فى الشرقية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365