شاب يلتقط صورًا لكلب يدفن قطة نافقة فى المعادى

نشر شاب يدعى مصطفى عبد النبى، قصة مصورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لكلب يقوم بالتقاط قطة نافقة من شارع 9 بالمعادى، ليقوم بدفنها بأحد جوانب الطريق.

وكتب عبد النبى قائلاً: "النهاردة وأنا نازل أجرى الصبح شفت يمكن أغرب حاجة فى حياتى لحد دلوقتى، فى المعادى جنب شارع 9 شفت كلبة سوداء عجوزة أوى واقفة على الرصيف وعمالة تطلع صوت كده ذى ما تكون بتعيط".

وأضاف: "أنا قربت كده لقتها بصتلى واتنرفزت فـرجعت كام خطوة كده، وببص عليها لقيت قدامها قطة ميتة واضح كده أن عربية داست عليها، بعد كده الكلب قام مسك القطة ده وشالها وقعد يلف بيها كتير أنا مشيت وراه بس من بعيد، لحد ما وقف قدام حتة فيها رمل أنا افتكرته هياكلها! بس اتفاجئت لما لقيته بيدفنها، معرفش إزاى بس والله دفنها".

وعن كيفية دفن الكلب للقطة، كتب قائلاً: "حفر حفرة كبيرة وحطها جوه وقعد يشم فيها شوية، وردم التراب عليها! ونام جمبها".



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الكلب يلتقط القطة من منتصف الشارع



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الكلب يواصل السير بالقطة



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الكلب يحفر على جانب الشارع لدفن القطة



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الكلب أثناء دفن القطة



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الكلب يهيل التراب على القطة

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