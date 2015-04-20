أخبار عاجلة

عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا -
عيش الليلة - النجمة لوسي للفنان أشرف عبد الباقي: "أنت كنت بتسرق الأرانب" -
عيش الليلة - دخول مميز للنجمة لوسي والنجم أحمد زاهر مع الفنان أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - أحمد زاهر: أول مرة قدام الكاميرا في مسلسل ذئاب الجبل "دهنوني أسود وصوروني من قفايا" -
عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. أهالى طالبتى المنوفية:بلطجية اختطفوهما فى "توك توك" وطلبوا فدية

Google+ Print
واصل أهالى قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، قطع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى أمام مدينة بركة السبع، وذلك احتجاجًا على اختطاف طالبتين فى الصف الثالث الثانوى من أهالى القرية مساء أمس الأحد، أثناء عودتهما من أحد الدروس الخصوصية.

وقال أحمد سمير محمود، أحد شهود عيان من القرية، إن الأهالى قاموا بقطع الطريق بعد أن أبلغهم أحد الأهالى بخطف "ع.ع.ى" وزميلتها "م.م.ح"، الطالبتين بمدرسة كفر هلال الثانوية، والذين قاموا بإبلاغ الشرطة منذ 7 ساعات، مضيفًا أن الأهالى قاموا بوضع إطارات الكاوتش والحجارة على الطريق، حتى تستجيب الشرطة لمطالبهم.

وأكد أحمد محمد حويت، أحد أقارب المختطفتين، أن أحد الأهالى أخبرهم بقيام بلطجية يستقلون "توك توك" استولوا على تليفون إحدى الفتاتين وقاموا بالاتصال بأقاربهما وساوموهم على دفع فدية 600 ألف جنية مقابل الإفراج عنهما وعودتهما إلى منازلهما، ثم أغلقوا التليفون، مشيرًا إلى أن الأهالى أبلغوا الشرطة بما حدث والرقم المتصل.

من جانبه أوضح سامح سليمان عيطة، من أهالى القرية لـ"اليوم السابع"، أنهم مصممون على عدم الرحيل إلا بعد عودة المختطفتين، مؤكدًا أن اللواء سامح سليمان مدير أمن المنوفية، وصل إلى مكان الواقعة للتفاوض معهم لفتح الطريق.

كانت قوات الأمن المركزى، قد انتشرت على جانبى الطريق لمحاولة فض التجمهر وإعادة فتح الطريق.

الأهالى بالمنوفية يقطعون الطريق احتجاجا على خطف طالبتين -اليوم السابع -4 -2015
>

الأهالى بالمنوفية يقطعون الطريق احتجاجا على خطف طالبتين

الشرطة تتفاوض مع الأهالى لفتح الطريق -اليوم السابع -4 -2015
>

الشرطة تتفاوض مع الأهالى لفتح الطريق

مدرعة تصل موقع الأحداث -اليوم السابع -4 -2015
>

مدرعة تصل موقع الأحداث

انتشار قوات الأمن -اليوم السابع -4 -2015
>

انتشار قوات الأمن

جانب من قطع الطريق -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من قطع الطريق

غضب الأهالى لاختطاف ابنتيهما -اليوم السابع -4 -2015
>

غضب الأهالى لاختطاف ابنتيهما


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365