بالصور.. أهالى طالبتى المنوفية:بلطجية اختطفوهما فى "توك توك" وطلبوا فدية

واصل أهالى قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، قطع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى أمام مدينة بركة السبع، وذلك احتجاجًا على اختطاف طالبتين فى الصف الثالث الثانوى من أهالى القرية مساء أمس الأحد، أثناء عودتهما من أحد الدروس الخصوصية.

وقال أحمد سمير محمود، أحد شهود عيان من القرية، إن الأهالى قاموا بقطع الطريق بعد أن أبلغهم أحد الأهالى بخطف "ع.ع.ى" وزميلتها "م.م.ح"، الطالبتين بمدرسة كفر هلال الثانوية، والذين قاموا بإبلاغ الشرطة منذ 7 ساعات، مضيفًا أن الأهالى قاموا بوضع إطارات الكاوتش والحجارة على الطريق، حتى تستجيب الشرطة لمطالبهم.

وأكد أحمد محمد حويت، أحد أقارب المختطفتين، أن أحد الأهالى أخبرهم بقيام بلطجية يستقلون "توك توك" استولوا على تليفون إحدى الفتاتين وقاموا بالاتصال بأقاربهما وساوموهم على دفع فدية 600 ألف جنية مقابل الإفراج عنهما وعودتهما إلى منازلهما، ثم أغلقوا التليفون، مشيرًا إلى أن الأهالى أبلغوا الشرطة بما حدث والرقم المتصل.

من جانبه أوضح سامح سليمان عيطة، من أهالى القرية لـ"اليوم السابع"، أنهم مصممون على عدم الرحيل إلا بعد عودة المختطفتين، مؤكدًا أن اللواء سامح سليمان مدير أمن المنوفية، وصل إلى مكان الواقعة للتفاوض معهم لفتح الطريق.

كانت قوات الأمن المركزى، قد انتشرت على جانبى الطريق لمحاولة فض التجمهر وإعادة فتح الطريق.



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الأهالى بالمنوفية يقطعون الطريق احتجاجا على خطف طالبتين



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الشرطة تتفاوض مع الأهالى لفتح الطريق



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مدرعة تصل موقع الأحداث



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انتشار قوات الأمن



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جانب من قطع الطريق



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غضب الأهالى لاختطاف ابنتيهما