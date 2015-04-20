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بالصور.. أهالى طالبتى المنوفية المخطوفتين يهددون بقطع شريط السكة الحديد

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رفض أهالى قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، الاستجابة لمطالب القيادات الأمنية بإعادة فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، أمام مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، مؤكدين استمرارهم فى قطع الطريق حتى يتم عودة الطالبتين "ع.ع.ى" و"م.م.ح" بالصف الثالث الثانوى، بمدرسة كفر هلال، واللتين خطفهما بلطجية منذ 7 ساعات.

وهدد الأهالى بقطع شريط السكة الحديد، فى حالة عدم تمكن قوات الأمن من إعادة الطالبتين المخطوفتين إلى أهاليهم.

كان المئات من أهالى قرية كفر هلال قد قطعوا طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى، احتجاجًا على اختطاف طالبتين من قبل مجهولين أثناء عودتهما من أحد الدروس الخصوصية، وطلب المجهولون، عبر اتصال هاتفى، من أهالى المخطوفين فدية قدرها 600 ألف جنيه مقابل عودتهما.

يذكر أن قوات من الجيش والشرطة وصلت إلى مكان الواقعة لمشاركة قوات الشرطة فى فتح الطريق.

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