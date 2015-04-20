أحمد كريمة يفتى بعدم جواز مشاهدة برنامج "إسلام بحيرى" تجنبا للفتن

أفتى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بعدم جواز مشاهدة برنامج "إسلام بحيرى"، قائلاً: الله أمرنا أن نبتعد عن جلسات الإفك، والسنة النبوية نبهت على الابتعاد عن مثيرى الجدال، والله أمر باجتناب الفتن ما ظهر منها وما بطن وما يقدمه بحيرى عبارة عن فتن منسوبة إلى الإسلام فلا تجوز مشاهدتها وفقاً لقول الله تعالى: "فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى".

وأوضح "كريمة" فى فتواه التى اختص بها "اليوم السابع" أن "بحيرى" ليس له منهج ويعتمد الشك لذات الشك وليس توصلاً للحق، وأن طريقته انتقائية وليست استقرائية، مؤكداً أن اتباع هذه الطريقة يدل على العشوائية فى البحث وأنه يسلك نهج المستشرقين والشيعة، مشيراً إلى أن ما يراه "بحيرى" شبه أو مهازل كان قد تم تناولها منذ مئات السنين من قبل الشيعة والمستشرقين وتصدى لهم كبار أئمة العلم بالحجة والدليل.

ودعى "كريمة" "بحيرى" إلى جلسات فقهية بمنهجية علمية منضبطة لإيضاح العلم بأدوات علمية ممنهجة، مشيراً إلى أن هذه الجلسات ستوضح لـ"بحيرى" مواطن أخطائه وتعلمه منهج البحث الإسلامى الصحيح بعيداً عن الشك والمغالطة التى لا تستند إلى حجه أو دليل يثبت صحتها.

- تأجيل نظر دعاوى تطالب بوقف برنامج "إسلام بحيرى" لجلسة 26 إبريل