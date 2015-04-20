أخبار عاجلة

عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا -
عيش الليلة - النجمة لوسي للفنان أشرف عبد الباقي: "أنت كنت بتسرق الأرانب" -
عيش الليلة - دخول مميز للنجمة لوسي والنجم أحمد زاهر مع الفنان أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - أحمد زاهر: أول مرة قدام الكاميرا في مسلسل ذئاب الجبل "دهنوني أسود وصوروني من قفايا" -
عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد كريمة يفتى بعدم جواز مشاهدة برنامج "إسلام بحيرى" تجنبا للفتن

Google+ Print
أحمد كريمة يفتى بعدم جواز مشاهدة برنامج "إسلام بحيرى" تجنبا للفتن أحمد كريمة يفتى بعدم جواز مشاهدة برنامج "إسلام بحيرى" تجنبا للفتن
أفتى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بعدم جواز مشاهدة برنامج "إسلام بحيرى"، قائلاً: الله أمرنا أن نبتعد عن جلسات الإفك، والسنة النبوية نبهت على الابتعاد عن مثيرى الجدال، والله أمر باجتناب الفتن ما ظهر منها وما بطن وما يقدمه بحيرى عبارة عن فتن منسوبة إلى الإسلام فلا تجوز مشاهدتها وفقاً لقول الله تعالى: "فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى".

وأوضح "كريمة" فى فتواه التى اختص بها "اليوم السابع" أن "بحيرى" ليس له منهج ويعتمد الشك لذات الشك وليس توصلاً للحق، وأن طريقته انتقائية وليست استقرائية، مؤكداً أن اتباع هذه الطريقة يدل على العشوائية فى البحث وأنه يسلك نهج المستشرقين والشيعة، مشيراً إلى أن ما يراه "بحيرى" شبه أو مهازل كان قد تم تناولها منذ مئات السنين من قبل الشيعة والمستشرقين وتصدى لهم كبار أئمة العلم بالحجة والدليل.

ودعى "كريمة" "بحيرى" إلى جلسات فقهية بمنهجية علمية منضبطة لإيضاح العلم بأدوات علمية ممنهجة، مشيراً إلى أن هذه الجلسات ستوضح لـ"بحيرى" مواطن أخطائه وتعلمه منهج البحث الإسلامى الصحيح بعيداً عن الشك والمغالطة التى لا تستند إلى حجه أو دليل يثبت صحتها.


>- تأجيل نظر دعاوى تطالب بوقف برنامج "إسلام بحيرى" لجلسة 26 إبريل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365