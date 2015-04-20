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يديعوت: تركيا استوردت وقودًا من إسرائيل بـ1.5 مليار دولار خلال حرب غزة

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يديعوت: تركيا استوردت وقودًا من إسرائيل بـ1.5 مليار دولار خلال حرب غزة يديعوت: تركيا استوردت وقودًا من إسرائيل بـ1.5 مليار دولار خلال حرب غزة
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، النقاب عن أنه فى الوقت الذى كان يطلق فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تصريحات عدائية لإسرائيل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتى بدأت فى يوليو عام 2014 كانت تستورد أنقرة مواد بترولية من إسرائيل بـ1.5 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة، أن معامل تكرير البترول فى ميناء حيفا حملت مواد بترولية على سفن تركية خلال عام 2014، وبالتحديد خلال الحرب على غزة بـما يعادل 1.5 مليار دولار، الأمر الذى أنعش الاقتصاد الإسرائيلى.

وأضافت الصحيفة، أن تركيا هى أكبر دولة مستورد مواد بترولية، حيث تستورد 47% من المواد البترولية، يليها قبرص بنسبة 27%، مشيرة إلى أنه فى عام 2013 استوردت تركيا مواد بترولية بنسبة 40%.

وأكدت الصحيفة، أن المشتقات البترولية لإسرائيل هى المغذى الأول للسوق المحلى لتركيا.


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