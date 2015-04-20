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"أمن المنوفية" يقنع أهالى المختطفتين بفتح طريق مصر إسكندرية الزراعى

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"أمن المنوفية" يقنع أهالى المختطفتين بفتح طريق مصر إسكندرية الزراعى "أمن المنوفية" يقنع أهالى المختطفتين بفتح طريق مصر إسكندرية الزراعى
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بالتعاون مع قوات من الجيش، من فتح طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى، إثر قيام أهالى قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بقطع الطريق بعد خطف طالبتن من أهالى القرى تدعيان "ع.ع.ى" و"م.م.ح" بمدرسة كفر هلال الثانوية، عند عودتهم من درس خصوصى مساء أمس الأحد.

وأكد أحمد سمير محمود، أحد الأهالى أن حكمدار المديرية تفاوض مع الأهالى وأقنعهم بفتح الطريق على أن يقوم بتحرير الطالبتين من خاطفيهم وعودتهما إلى ذويهم اليوم الاثنين.

كان الأهالى، قد قطعوا الطريق وهددوا بقطع شريط السكة الحديد، إثر خطف الطالبتين على يد مجهولين داخل "توك توك" ومساومة الخاطفين أهالى الطالبتين على دفع فدية 600 ألف جنيه عن طريق إجراء اتصال هاتفى من تليفون أحد الطالبتين ثم أغلق بعدها التليفون.

وناشد الأهالى وزير الداخلية، التدخل لإنهاء المشكلة وعودة الطالبتين بسرعة.


>- بالصور.. أهالى طالبتى المنوفية المخطوفتين يهددون بقطع شريط السكة الحديد
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>- بالصور.. أهالى طالبتى المنوفية:بلطجية اختطفوهما فى "توك توك" وطلبوا فدية
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>- قطع طريق "القاهرة – إسكندرية الزراعى" بالمنوفية احتجاجًا على خطف طالبتين

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مصر 365

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