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العثور على جثة سائحة بولندية بالقرب من الضفة الغربية

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العثور على جثة سائحة بولندية بالقرب من الضفة الغربية العثور على جثة سائحة بولندية بالقرب من الضفة الغربية
عثر الاحد بالقرب من الناصرة بالضفة الغربية على جثة سائحة بولندية كانت اختفت قبل ثلاثة أيام، وهى تحمل اثار عنف، حسب ما اعلنت الشرطة الاسرائيلية.

وجاء في بيان للشرطة ان "العناصر الاولية للتحقيق تدل على وجود علامات عنف فى الجسد كل الاحتمالات مطروحة".

وعثر متنزهون على الجثة فى غابة الى جنوب الناصرة، كبرى مدن الضفة الغربية، وكانت السائحة البولندية برفقة والدها ومجموعة من السياح البولنديين فى فندق بالناصرة قبل ان تختفى الخميس، حسب الشرطة.
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