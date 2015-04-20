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لو عاوزة تخسى ما تحرميش نفسك من الأكل طول النهار

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لو عاوزة تخسى ما تحرميش نفسك من الأكل طول النهار لو عاوزة تخسى ما تحرميش نفسك من الأكل طول النهار
من المعتقدات الخاطئة التى تتبعها العديد من السيدات لخسارة الوزن، الامتناع عن تناول الطعام طوال اليوم والاكتفاء فقط بوجبة واحدة، لتجد المرأة مع مرور الوقت أنها لا تفقد وزنها بل العكس ربما تجد نفسها قد اكتسبت بعض من الوزن الزائد.

وحول هذا تقول الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية، أنه يجب على السيدات تصحيح هذا المعتقد الخاطئ، ومعرفة أن إمداد الجسم بالوجبات الصغيرة على فترات متباعدة طوال اليوم، يكسب الجسم الطاقة اللازمة لمواصلة مهام الحياة المختلفة، أما بالنسبة للاكتفاء بوجبة واحدة كبيرة غالبًا ما تكون مشبعة بالسعرات الحرارية رغبة فى استعادة طاقة الجسم المفقودة أمر خاطئ.

وتضيف أنه يجب الحرص على تناول وجبة صغيرة كل ثلاث ساعات، ليكون ذلك هو جدول غذائى يومى، ويكون متمثل فى: بعد وجبة إفطار متوازنة، فى منتصف النهار يتم تناول شريحة جبن أو ثمرتى فاكهة، وبعد الغداء بحوالى ساعتين، اشربى قليلاً من الشاى مع تناول بعض المكسرات أو الخضراوات، ويتم الانتهاء من الوجبات اليومية بالعشاء، ولا يتم نسيان وضع الطعام فى أطباق صغيرة الحجم للتحكم فى الكمية.

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