للرجل.. 4 ردود ذكية تهدئ زوجتك وتنهى الخناقة "على خير "

فى الخناقات والشجارات الزوجية، كيف يمكن أن تسيطر على غضب زوجتك، مشكلة يعانى منها أغلب الرجال.

وتؤكد الدكتورة رغدة أحمد الأخصائية النفسية، أن عاطفية المرأة وحساسيتها تزيد أضعاف مضاعفة وقت الغضب، لتصبح غير عقلانية ولا منطقية، أثناء تفريغها لشحنة الغضب بداخلها، وهو ما يجعلها عصبية ومن الصعب تهدئتها.

ولهذه المهمة الثقيلة الملقاة على الرجل، تنصحه رغدة بحلول بسيطة تتلخص فى كلمات صغيرة، لها مفعول السحر فى تهدئة المرأة الغاضبة والتى تسيطر عليها العصبية.

"أشعر بألمك"

"أصدقك وأدعمك"

"سامحينى.. أنا مخطئ"

"أقدر حجم المشكلة"

>أحد أهم الكلمات التى لها مفعول السحر على المرأة، فكل ما تقوم به المرأة من شجارات وافتعال خناقات، لا يتعدى تعبيرًا عما بداخلها من ألم، ولا تريد من الرجل سوى الشعور بمشاركتها فى إحساسها بالألم والمعاناة، وهذه الكلمة إذا وجهها الرجل لها فى الشجار بنبرة هادئة كانت كالمهدئ الطبيعى.>تحب المرأة أن تشعر على الدوام بدعم زوجها، وبتصديقه لها، دون الشعور بأنها تكذب أو تختلق الأكاذيب لتنال تأييده، وأنها صادقة فى مواقفها وصادقة فى شعورها، وهى جزئية غائبة عن الكثير من الرجال، لذا فكلمة "أصدقك" وأدعم موقفك، كافية لإنهاء الشجار فى لحظة.>أحد أكثر الكلمات صعوبة على الرجل، إلا أن مجرد نطقها كافٍ لنيل حب المرأة ورضائها فى ثوان معدودة، ولا تزد من حجم المشكلة وتقرر عدم الاعتراف بالخطأ كنوع من العند.>كلمة تشعر المرأة بالهدوء النفسى السريع، فأغلب الرجال يعتقدون أن المرأة تضخم من المشكلة وتزيد من حجمها الطبيعى، وكل النساء يفهمن هذه الرؤية المغلوطة، لذا وإذا أردت إنهاء الشجار "على خير" عليك بتكرار هذه الجملة "أقدر حجم المشكلة، لديك كل الحق".