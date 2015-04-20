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نظر الاستئناف على حبس 105 صيادين مصريين بالسودان الأربعاء والخميس القادم

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نظر الاستئناف على حبس 105 صيادين مصريين بالسودان الأربعاء والخميس القادم نظر الاستئناف على حبس 105 صيادين مصريين بالسودان الأربعاء والخميس القادم
أكد طه الشريدى نقيب الصيادين بالمطرية دقهلية بأنه تم تحديد يومى الأربعاء والخميس القادمين للنظر فى استئناف الصيادين المصرين المحكوم عليهم بالسجن 6 شهور وغرامة 5 آلاف جنيه بالسودان.

ويذكر أن محكمة سودانية قضت بالسجن 6 شهور على 105 صيادين مصريين وغرامة 5 آلاف جنية سودانى لكل صياد، ومصادرة ثلاثة مراكب صيد، بعد أن وجهت لهم المحكمة تهم دخول المياه الإقليمية السودانية بدون تصريح، وهو ما نفاه الصيادون وأكدوا بأنهم يحملون تصريحا للصيد فى إريتريا وأنهم كانوا فى المياه الإقليمية الدولية وتم إيقافهم من قبل السلطات السودانية ومن ثم اقتيادهم إلى ميناء "بورسودان"، وتم إخلاء سبيل 7 صيادين كانوا على متن المراكب منهم رجل مسن و6 قاصرين.

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مصر 365