أخبار عاجلة

عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا -
عيش الليلة - النجمة لوسي للفنان أشرف عبد الباقي: "أنت كنت بتسرق الأرانب" -
عيش الليلة - دخول مميز للنجمة لوسي والنجم أحمد زاهر مع الفنان أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - أحمد زاهر: أول مرة قدام الكاميرا في مسلسل ذئاب الجبل "دهنوني أسود وصوروني من قفايا" -
عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالبحيرة

Google+ Print
ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالبحيرة ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 مسجلين خطر قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم يتزعمهم شقى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بدائرة القسم والمراكز المجاورة والمحافظات الأخرى، ومساومة مالكيها على مبالغ مالية مقابل إرجاعها إليهم، مستخدمين فى ذلك السيارة رقم ب و ج 7841 ملاكى بحيرة.

وترجع أحداث الواقعة، حينما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار، برئاسة المقدم محمد حمادى رئيس المباحث، مفادها قيام كل من "سعيد م ا" وشهرته سعيد الكيال عاطل ومقيم الصباغين قسم شرطة كفر الدوار، والسابق ضبطه والحكم عليه فى 11 قضية متنوعة {سلاح بدون ترخيص- مخدرات- سرقة بالإكراه} سرقة سيارات فى تشكيل عصابى آخرهم القضية رقم 2620 لسنة 2014 سرقة، و"هشام س ص" وشهرته هشام المعطاوى عاطل، ومقيم منشية النصر قسم شرطة كفر الدوار والسابق ضبطه والحكم عليه فى 8 قضية متنوعة {سرقه وسائل نقل- تبديد} وآخرهم القضية رقم 4998 لسنة 2014 تبديد، و"السيد ج ا" عاطل ومقيم العكريشة قسم شرطة كفر الدوار، و"خميس ا ع" وشهرته "سمارة" عاطل ومقيم زينزو مركز كفر الدوار والمسجل شقى خطر تحت رقم 1691 فئة أ سرقات عامة، والسابق ضبطه والحكم عليه فى 26 قضية متنوعة {سرقة صيدلية - كسر مراقبة - سرقة - شروع فى سرقة - سرقه بالإكراه} آخرها القضية رقم 4248 لسنة 2012 جنح مركز كفر الدوار كسر مراقبة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بدائرة القسم.

وبعد عرض المعلومات على اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وجه بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والمقدم محمد حمادى رئيس مباحث قسم كفر الدوار، وبتقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين عدا الأخير، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 15 سيارة، وتحرر عن الضبط المحضر رقم 4066 جنح القسم لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365