ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 تخصصوا فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة، وأنهم وراء ارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من المواطن رامى مجدى سعيد نصر الله، المقيم بكفر الدوار.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء سيد شفيق مساعد أول الوزير لقطاع الأمن، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى بمكافحة الجريمة بشقيها منعًا وكشفًا، وخاصة الجرائم الاقتصادية والسرقات.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، قد وجه بوضع خطة بحث لكشف غموض حوادث سرقة الهواتف المحمولة، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، أوكل تنفيذها لضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار بإشراف العقيد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى، والعقيد حازم الشيخ وكيل فرع البحث، والمقدم محمد حمادى رئيس مباحث قسم كفر الدوار.

وأكدت التحريات، أن أفراد التشكيل العصابى هم كل من" الأمير ع ى"، وشهرته طاطا عاطل ومقيم كفر سليم كفر الدوار والسابق ضبطه والحكم عليه فى 8 قضايا متنوعة {ضرب - سرقة بالإكراه – مشاجرة - أقراص مخدره - خطف سلسلة - مخدرات سلاح بدون ترخيص}، آخرها القضية رقم 2309 لسنة 2014 جنح القسم سلاح بدون ترخيص، و"محمد ف م" وشهرته "الحرامى" عاطل ومقيم كفر سليم كفر الدوار والسابق ضبطه والحكم عليه فى 7 سبعة قضايا متنوعة{سرقة متجر-مخدرات-سلاح بدون ترخيص-ضرب-سرقة مبلغ مالى-سرقة بسلاح}، آخرها القضية رقم 12185 لسنة 2014 جنح القسم سرقة بسلاح، و"عثمان ج س" عاطل ومقيم بشارع احمد عرابى الميزانه كفر الدوار والسابق ضبطه والحكم عليه فى 8 قضايا متنوعة {ضرب-سرقه بالإكراه-تحريض على عصيان-مخدرات}، آخرها القضية رقم 2592 لسنة 2013 جنح القسم تحريض على عصيان، و"أحمد م ح" وشهرته أحمد حميدة عاطل ومقيم بولس كفر الدوار والسابق ضبطه والحكم عليه فى 17 قضية متنوعة {ضرب-سرقة محمول-سلاح بدون ترخيص-سرقة-مخدرات-ضرب وسرقة}، آخرها القضية رقم 1282 لسنة 2015 جنح القسم، قد كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة، وأنهم وراء ارتكاب واقعة المحضر رقم 4072 لسنة 2015 جنح القسم عن بلاغ المواطن رامى مجدى سعيد نصر الله مواليد 1/9/1981 مشرف إنتاج بشركة فارما بلاست ومقيم عزبة خالد كفر الدوار، لقيام مجهولين بسرقة هاتفه المحمول ماركة سامسونج جلاكسى تاب أبيض اللون.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين المذكورين، وبحوزتهم الهاتف محل الواقعة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، وبما أسفر عنه الضبط أقروا بأنهم قد كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بدائرة القسم، وأنهم مرتكبو الواقعة سالفة البيان وبتطوير نطاق المناقشه للمتهمين المذكورين اقروا بارتكابهم 4 وقائع أخرى، وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 62 أحوال القسم.