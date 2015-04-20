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اليوم.. محاكمة بديع و190أخرين فى اقتحام قسم شرطة العرب

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اليوم.. محاكمة بديع و190أخرين فى اقتحام قسم شرطة العرب اليوم.. محاكمة بديع و190أخرين فى اقتحام قسم شرطة العرب
تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات بورسعيد جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و190 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، فى قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد.

وتعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك أمام محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد وبحضور طارق كرم ومحمد الجميلى وكيلى النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، قاموا بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

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