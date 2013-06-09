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وزير الإعلام للتليفزيون التركي: تركيا كانت أول المؤيدين للثورة المصرية.. وتبادل درامي بين البلدين

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وزير الإعلام للتليفزيون التركي: تركيا كانت أول المؤيدين للثورة المصرية.. وتبادل درامي بين البلدين وزير الإعلام للتليفزيون التركي: تركيا كانت أول المؤيدين للثورة المصرية.. وتبادل درامي بين البلدين

كتب : انتصار حسنى منذ 44 دقيقة

أكد صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، أن وتركيا تربطهما علاقات قوية ومتميزة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأن زيارته تأتي في إطار تفعيل ودعم العلاقات بين البلدين الشقيقين خاصة في المجال الإعلامي.

وأضاف عبدالمقصود خلال حديثه مع التليفزيون التركي وقبل عودته مباشرة إلى القاهرة، أن مصر وتركيا دولتان كبيرتان بالمنطقة ولابد من مزيد من التعاون بما يحقق الخير والنفع لكلا الشعبين المصري والتركي وأيضاً شعوب العالم الإسلامي، وقال الوزير إن أول نداء مؤيد للثورة المصرية صدر من تركيا على لسان رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان وأن أو زيارة لمصر من رئيس دولة بعد الثورة، كانت لفخامة الرئيس التركي عبد الله جول.

وأضاف الوزير: "لقد شرفت بزيارة تركيا ومقابلة فخامة الرئيس عبد الله جول ونقلت له تحيات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأيضا تحيات الشعب المصري إلى الشعب التركي الشقيق، كما شرفت بلقاء نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينش ودارت بيننا مباحثات هامة، خاصة فيما يتعلق بتدعيم العلاقات بين البلدين الشقيقين".

وعن أوجه التعاون الإعلامي بين مصر وتركيا، قال الوزير: لقد قمنا بعقد عدة اتفاقيات بين التليفزيون المصري وهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (TRT) في مجال التبادل الإخباري والبرامجي والأعمال الدرامية والتدريب، وستكون هناك اتفاقيات أخرى وإنتاج مشترك في أفلام وثائقية وأعمال درامية وبرامج سياحية وإخبارية، وتعاون أيضا في مجال البرامج الرياضية حيث إن هناك طاقم من التليفزيون المصري في بطولة المتوسط، وتقدم له هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية الدعم الفني والتقني.

وأضاف الوزير أن التليفزيون التركي، سيذيع مسلسلات مصرية وأيضاً التليفزيون المصري سيذيع مسلسلات تركية بهدف تعريف الشعبين المصري والتركي على ثقافة كل منهما، كما سنقوم بتدريب زملائنا الأتراك الناطقين باللغة العربية على العمل الإعلامي وأيضا سنقوم بتعليم اللغة العربية لأشقائنا الأتراك الراغبين في تعلم لغتنا من خلال معهد الإذاعة والتليفزيون بالقاهرة أو إيفاد مدربين لهم في أنقرة وإسطنبول.

وفي نهاية حديثه، وجه وزير الإعلام التحية للشعب التركي، قائلا "نكن لهم كل التقدير والاحترام، بدءا من القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الله جول والسيد رئيس الوزراء ونائبه ولكل المسؤولين الأتراك، ووجه لهم الشكر لما وجد فيهم من مساندة صادقة للشعب المصري في ظل المرحلة الانتقالية، التي تمر بها مصر ودعا الله للشعبين المصري والتركي بالمزيد من التقدم والازدهار.

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