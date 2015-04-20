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بالصور .. رئيس جامعة القناة يوقع أتفاقية أقامة أول معهد صينى للتكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

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بالصور .. رئيس جامعة القناة يوقع أتفاقية أقامة أول معهد صينى للتكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بالصور .. رئيس جامعة القناة يوقع أتفاقية أقامة أول معهد صينى للتكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

بالصور .. رئيس جامعة القناة يوقع أتفاقية أقامة أول معهد صينى للتكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسة الخير

تحت رعاية السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى وسونج أيفوه السفير الصينى بالقاهرة وفضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وقع د ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس أتفاقية اقامة أول معهد لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع معهد بكين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

وقال د ممدوح غراب ان المعهد يقام برحاب جامعة قناة السويس بالاسماعيلية ويهدف الى أعداد كوادر بشرية تخدم مشروعات مصر بمنطقة القناة وسيناء وأبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس كما يحقق التواصل بين مصر والعملاق الصينى صاحب اكبر اقتصاديات فى العالم .

وقال انه من المقرر ان تبدأ الدراسة بالمعهد الجديد العام القادم مع تجهيزه بأحدث تكنولوجيا الحاسب والالى فى العالم.

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