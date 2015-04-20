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رؤساء أركان القوات المسلحة العرب يبحثون تشكيل قوة عربية.. الأربعاء

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    تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعد غد الأربعاء اجتماعا لرؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية للنظر في تنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة ومناقشة المهام المنوطة بهذه القوة العربية المشتركة وكيفية تمويلها.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها على أن يتم عرض نتائج أعماله على القادة العرب بواسطة لجنة تضم رئاسة القمة الحالية () والسابقة (الكويت) والقادمة (المغرب)، في غضون أربعة أشهر على اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها.

وقد شهدت أروقة الأمانة العامة للجامعة العربية أمس الاستعدادات الخاصة لاستضافة الاجتماع.

يذكر أن القمة العربية الأخيرة في دورتها العادية ال26 بشرم الشيخ يومي 28 و29 مارس الماضي اعتمدت قرار وزراء الخارجية العرب بإنشاء قوة عربية مشتركة ودعا القادة العرب رؤساء أركان وقادة الجيوش العربية للاجتماع خلال شهر لبحث آليات إنشائها، بهدف خدمة القضايا العربية المشتركة.

وسبق للقمة العربية أن كلفت الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع مصر لدعوة لجنة رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول العربية للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع بشأن تشكيل القوة المشتركة.

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