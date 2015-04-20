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ولي ولي العهد يبحث مع وزيري الداخلية والدفاع الكويتيين الأحداث في اليمن

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ولي ولي العهد يبحث مع وزيري الداخلية والدفاع الكويتيين الأحداث في اليمن ولي ولي العهد يبحث مع وزيري الداخلية والدفاع الكويتيين الأحداث في اليمن

    التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قصر سموه بالرياض أمس معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث في المنطقة عامة والجمهورية اليمنية الشقيقة خاصة.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور سعد بن عبدالله الجبري، وعدد من قادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام سمو ولي ولي العهد، مأدبة غداء تكريمًا لمعالي وزير الداخلية ومعالي وزير الدفاع بدولة الكويت والوفد المرافق لهما.

وكان الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، والشيخ خالد الجراح الصباح قد وصلا إلى الرياض أمس.

وكان في استقبالهما بمطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

كما كان في استقبالهما سفير دولة الكويت لدى المملكة، وقادة القطاعات الأمنية وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين، وقائد قاعدة الرياض الجوية المكلف اللواء طيار ركن خالد الروضان.

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