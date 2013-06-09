شيخ الأزهر يطمئن على مسلمي كرواتيا

الإمام الأكبر يوافق على 5 منح بالأزهر لكرواتيا

كتب : أ ش أ منذ 43 دقيقة

اطمأن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال لقائه بالمشيخة، اليوم، مع السفير داركو يافروسكي، سفير كرواتيا بالقاهرة، على المواطنين المسلمين في كرواتيا.

ورحب الإمام الأكبر بالعلاقة مع كرواتيا، مبديا استعداد الأزهر التام لتقديم كل ما بوسعه لمسلمي كرواتيا وكل المسلمين بالعالم، حيث إن كرواتيا تتمتع بميزة عظيمة وهي أن المسلمين بها أصليون، ووافق على 5 منح لكرواتيا للدراسة بالأزهر.

ووعد الطيب بمناقشة تفاصيل العلاقة بين الأزهر وكرواتيا في النواحي التعليمية مع مفتي كرواتيا عند زيارته للأزهر.

ومن جهته، أكد السفير الكرواتي أن المسلمين في بلاده هم السكان الأصليون، منوها بأنه تم بناء مسجد كبير بكرواتيا وهو من أجمل المساجد فيها كما أنهم يستضيفون في شهر رمضان من كل عام قارئًا للقرآن الكريم من مصر لعلمهم أن أفضل القرّاء هم قرّاء مصر.

وطلب أن يتم تسهيل احتياجات الطلاب الكرواتيين الدارسين بالأزهر، وذلك بتخفيض عدد السنوات التي يدرسونها قبل دخول الجامعة من 3 سنوات إلى 6 أشهر تمهيدًا للالتحاق بالجامعة، كما طلب انتداب أساتذة من جامعة الأزهر لتدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعات كرواتيا.

كما رتب السفير الكرواتي مع فضيلة الإمام زيارة مفتي كرواتيا لمصر وزيارته للأزهر في نوفمبر المقبل.